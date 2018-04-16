Успасских снова возглавил Партию труда Литвы

15 апреля на съезде Партии труда Литвы пост председателя занял ее бывший лидер и создатель, бизнесмен, европарламентарий Виктор Успасских. Он создал эту политическую организацию в 2003 году, а в 2004-м она сенсационно победила на парламентских выборах.

Все годы против неё вели борьбу, Виктора Успасских и его соратников обвинили в финансовых нарушениях в партии. Пытались посадить в тюрьму, обвиняли в мошенничестве, приговорили к четырём годам лишения свободы, но апелляционный суд отклонил обвинение в мошенничестве и в итоге его приговорили к штрафу в 6,8 тысячи евро.

Успасских обвиняли в принадлежности к «пятой колонне» и связях с Кремлём. Он покинул пост лидера Партии труда, а потом вовсе вышел из неё. Однако чехарда с новыми лидерами привела к печальному для политической организации результату — на выборах в сейм в 2016 году она впервые не сумела преодолеть барьер в 5% голосов избирателей

«Жаль смотреть на такое положение в партии. Партии просто не видно на политическом уровне, на национальном уровне, нет программ, нет нормального руководителя. Поэтому кто-то просто должен за это взяться, поэтому мне и хотелось бы это сделать», — заявил политик в конце прошлого года. На воскресном съезде Партии труда в Каунасе за Виктора Успасских проголосовали 408 делегатов, двое воздержались.

«Я чувствую, что обязан отдать свою дань этому государству — вот, что гложет сердце», — заявил новый-старый лидер Партии труда. Директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас сказал журналистам, что Партия труда «больше не станет значимой политической силой». Однако похожие высказывания политологи делали в 2003 году, когда Успасских создавал эту политическую организацию.