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Червиченко: «Паредесу чего-то не хватает в „Зените“, как не хватало Рохо в „Спартаке“
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Червиченко: «Паредесу чего-то не хватает в „Зените“, как не хватало Рохо в „Спартаке“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе аргентинского хавбека Леандро Паредеса из "Зенита".
"Есть пример Маркоса Рохо, который играл в «Спартаке». Сложно было поверить в то, что человек уедет в Манчестер, заиграет там, а потом еще и станет вице-чемпионом мира. Но это же случилось. А на него столько сыпалось в «Спартаке», говорили, что он кривой.
Видимо, Паредесу чего-то не хватает в «Зените», как не хватало Рохо в «Спартаке». Значит, нет здорового коллектива в Санкт-Петербурге не в плане взаимоотношений, а в плане выстроенной игры, связей на поле. Именно по-футбольному команда больна.
Даже звездный игрок в такой ситуации не может проявить себя. Если футболист решил уходить, значит, и ножку можно поджать, убрать. Зачем ему рвать и метать в таком случае? Тем более — за несколько матчей до конца сезона", — сказал Червиченко.
Ранее сообщалось, что Паредеса хотят подписать "Манчестер Юнайтед", "Реал" и миланский «Интер».
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