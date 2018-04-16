7 мая из-за тестового матча будет ограничено движение у «Казань-Арены» 

В день тестового матча 7 мая в Казани будет ограничено движения, сообщил в ходе делового понедельника, 16 апреля замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов. Чиновник напомнил, столица Татарстана в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года примет шесть игр. А тестовый матч на Казань-Арене должен стать ключевым этапом подготовки к мундиалю. «В этот день с 17 до 22 часов в целях безопасности на территории рядом с „Казань Ареной“ вводятся ограничения на улицах, входящих в „последнюю милю“, — сказал Фаттахов. Итак, движение будет ограничено на улицах Сибгата Хакима, Ямашева, Чистопольской и Адоратского. Водителям советуют следовать временным знакам дорожного движения и знакам регулировщиков. Подробная схема ограничений будет представлена на сайте мэрии Казани.