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В Soul Worker добавили новый режим, сочетающий PvP и PvE
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В Soul Worker добавили новый режим, сочетающий PvP и PvE 

MMO13 54 минуты назад
Фото: MMO13
Для высокоуровневых игроков MMORPG Soul Worker стала доступна новая PvP-операция «Dimension Trip». Она сочетает в себе элементы PvE, а значит игрокам предстоит вступить в бой не только с реальными людьми, но и с монстрами.
Операция открывается три раза в день и доступна персонажам, достигшим 55-го уровня. Всего в десятиминутном матче могут участвовать от 4 до 8 человек, каждый из которых играет сам за себя. Игроки начинают в отдельных локациях, где нужно убить как можно больше монстров, получая за это очки. Затем всех перебрасывают на другую область с еще большим количеством врагов, но на этот раз вы можете столкнуться и с реальными игроками. Победа над ними приносит 20 очков, а побеждает тот, кто наберет их больше всего. Все участники матча получают Xeno Stones, которые позволяют обменять на различные предметы у NPC Jenna.
Посетите официальный сайт, чтобы узнать больше подробностей.
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