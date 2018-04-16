Фанаты «Аякса» остановили автобус с командой и потребовали отставки Ван дер Сара. Видео

Автобус с игроками «Аякса» после гостевого матча 31-го тура чемпионата Голландии с ПСВ (0:3) по возвращении домой встретила группа фанатов в количестве 150 человек. Болельщики около " Йохан Кройф Арены" вели себя агрессивно и стучали по стенкам автобуса. При этом они требовали отставки генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара.

Легендарный голкипер "Манчестер Юнайтед" , «Аякса» и сборной Голландии в итоге вышел к разозленным фанатам для беседы. Вместе с ним на этот поступок отважился главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Отметим, что после этой встречи ПСВ стал чемпионом Голландии. «Аякс» занимает вторую строчку в таблице. В этом сезоне команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов, а затем и квалификации Лиги Европы.

Supporters staan om Edwin van de Sar heen. Ze vragen om uitleg, willen veranderingen zien. ‘Ajax is Ajax niet meer wordt er geroepen’ #psvaja pic.twitter.com/xqbpRsVUfF

— Jarno Grob (@Jarno_AT5) 15 апреля 2018 г.