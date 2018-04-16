Ещё
Фанаты «Аякса» остановили автобус с командой и потребовали отставки Ван дер Сара. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты «Аякса» остановили автобус с командой и потребовали отставки Ван дер Сара. Видео 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Автобус с игроками «Аякса» после гостевого матча 31-го тура чемпионата Голландии с ПСВ (0:3) по возвращении домой встретила группа фанатов в количестве 150 человек. Болельщики около "Йохан Кройф Арены" вели себя агрессивно и стучали по стенкам автобуса. При этом они требовали отставки генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара.
Легендарный голкипер "Манчестер Юнайтед", «Аякса» и сборной Голландии в итоге вышел к разозленным фанатам для беседы. Вместе с ним на этот поступок отважился главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.
Отметим, что после этой встречи ПСВ стал чемпионом Голландии. «Аякс» занимает вторую строчку в таблице. В этом сезоне команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов, а затем и квалификации Лиги Европы.
Supporters staan om Edwin van de Sar heen. Ze vragen om uitleg, willen veranderingen zien. ‘Ajax is Ajax niet meer wordt er geroepen’ #psvaja pic.twitter.com/xqbpRsVUfF
— Jarno Grob (@Jarno_AT5) 15 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Бока Хуниорс" предлагает контракт Буффону Дарио Срна - о допинг-пробе: "Моя совесть и душа чисты. Закончу на футбольном поле" Судья не доработал матч "Вашингтон" - "Коламбус" из-за травмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
Смолов показал фото бутсы после предупреждения2
Разин оценил игру форвардов «Ак Барса» в плей-офф КХЛ
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение