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Фанаты голландского «Аякса» заблокировали автобус клуба
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Фанаты голландского «Аякса» заблокировали автобус клуба 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В чемпионате Голландии стал известен досрочный чемпион: клуб ПСВ на домашней арене оформил звание в очной встрече с амстердамским «Аяксом» — 3:0. После матча болельщики гостей, недовольные итогами сезона для клуба, заблокировали автобус со своими любимцами.
Фанаты «Аякса» численностью около двух сотен встретили свой клуб в Амстердаме возле домашней «Йохан Круифф Арены», вели себя агрессивно, стуча по стенкам автобуса, сообщает Евроспорт.Ru. Главным требованием поклонников «красно-белых» была отставка генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара.
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед". Ныне работающий в «Аяксе» функционером, вышел к фанатам, чтобы побеседовать с ними, а затем к ван дер Сару присоединился главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.
"Аякс" провел весьма невнятный сезон, хотя и занимает второе место в голландкой Эредивизи с 70 очками. Но в начале сезона команда последовательно вылетела из квалификации Лиги чемпионов и квалификации Лиги Европы, не попав в основную сетку ни одного из евротурниров.
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