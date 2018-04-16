Фанаты голландского «Аякса» заблокировали автобус клуба

В чемпионате Голландии стал известен досрочный чемпион: клуб ПСВ на домашней арене оформил звание в очной встрече с амстердамским «Аяксом» — 3:0. После матча болельщики гостей, недовольные итогами сезона для клуба, заблокировали автобус со своими любимцами.

Фанаты «Аякса» численностью около двух сотен встретили свой клуб в Амстердаме возле домашней «Йохан Круифф Арены», вели себя агрессивно, стуча по стенкам автобуса, сообщает Евроспорт.Ru. Главным требованием поклонников «красно-белых» была отставка генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара.

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" . Ныне работающий в «Аяксе» функционером, вышел к фанатам, чтобы побеседовать с ними, а затем к ван дер Сару присоединился главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

"Аякс" провел весьма невнятный сезон, хотя и занимает второе место в голландкой Эредивизи с 70 очками. Но в начале сезона команда последовательно вылетела из квалификации Лиги чемпионов и квалификации Лиги Европы, не попав в основную сетку ни одного из евротурниров.