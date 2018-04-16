Салах назвал победу в Лиге чемпионов самым значим событием для футболиста 

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о значимости победы в Лиге чемпионов, сообщает "Советский спорт".
"Что бы я выбрал — выиграть турнир или индивидуальную награду? Если бы у меня был такой выбор, я бы, конечно, предпочел выиграть Лигу чемпионов. Это очень важный и значимый трофей для каждого футболиста, все остальное не имеет значения", — цитирует Салаха Reuters.
На данный момент Салах лидирует в гонке бомбардиров Английской премьер-лиги, а также претендует на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге.
Ранее Салах стал первым африканцем, забившим 30 мячей в чемпионате Англии.