6 спортивных идей: забеги, бизнес-саммит и кроссовки

Забеги, бизнес-саммит и обновлённые весенние кроссовки.

Беговой сезон набирает обороты, и в нашем сегодняшнем дайджесте мы предлагаем несколько вариантов забегов, включая благотворительный, а также фитнес-проект, в котором можно поучаствовать, узнать много нового о бизнесе в сфере фитнеса и освоить новые виды спорта.

Фитнес-проект MIOFF

Проект индустрии фитнеса MIOFF организует серию мероприятий в Розе Хутор. С 21 по 27 мая в рамках проекта будут организованы лекции, бизнес-саммит, посвящённый развитию фитнес-индустрий и инструментам для удержания клиентов в этой сфере, а также спортивные мастер-классы и функциональные тренировки. В частности, запланированы скандинавская ходьба, велопрогулки, бег, гонка с препятствиями, соревнования по удару для тех, кто хочет освоить боевые искусства, и сапсёрфинг. Регистрация — здесь.

Вечеринка Reebok

Развлекательное мероприятие, организованное командой Reebok Classic, состоится в Санкт-Петербурге 28 апреля. Место проведения — A2 Green Concert. На вечеринке выступят, в частности, группа «Каста» и дуэт «IC3PEAK». Вход свободный, но количество мест ограничено, необходимо зарегистрироваться заранее. Регистрация — здесь.

Битцевская прямая

21 апреля в Москве состоится забег-марафон «Битцевская прямая». Место проведения — улица Миклухо-Маклая, 44. В программе представлено сразу множество дистанций: от 500 метров до 42.195 км, а также забеги на на 6 и 12 часов в режиме нон-стоп. Подробная информация и регистрация — здесь.

Всероссийский полумарафон

Открыта регистрация на II Всероссийский полумарафон, который состоится 20 мая. В этом году масштабный забег объединит сразу 15 городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Самара, Екатеринбург, Владивосток. На этом спортивном событии будут представлены 4 дистанции: 5, 10, 21 км, а также 2 км для юниоров. Участие смогут принять люди с любым уровнем подготовки. Подробная информация и регистрация — здесь.

Беги ради жизни

22 апреля в московском Парке Горького пройдёт благотворительный забег «Беги ради жизни», организованный Фондом «Линия жизни». Участие можно принять в одной из трёх дистанций — на 1, 5 или 10 км. «Линия жизни» организует забег уже в седьмой раз. 22 апреля участники мероприятия смогут помочь мальчику Ване, которому требуется дорогостоящая операция. В качестве приятного бонуса для тех, кто захочет присоединиться к забегу, будет организован обед, также бегуны смогут попробовать травяной чай, угоститься снеками и шоколадом. Подробная информация и регистрация — здесь.

Цвета весны

Кроссовки Nike Epic React теперь представлены в новых весенних, ярких расцветках. Модель Epic React отличается уникальной подошвой, обеспечивающей амортизацию, возврат энергии во время бега, ощущение повышенной упругости.

Заниматься спортом становится всё проще. Есть только одна вещь, которую невозможно купить, — желание достигать новых вершин.