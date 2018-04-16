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Пономарёв: «У ЦСКА плотный график, игроки выглядят уставшими»
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Пономарёв: «У ЦСКА плотный график, игроки выглядят уставшими» 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал матч своей бывшей команды против «Уфы» (1:1) в 26 туре чемпионата России.
"Первый тайм вообще никакой получился. Ни той, ни другой команде не удалось показать что-то зрелищное, лишь гол хозяев поля запомнился, больше ничего интересного, вялая игра без всякого желания. Во второй половине игры «армейцы» немного встрепенулись, хотя, очевидно, команда выглядит уставшей из-за большой нагрузки. Через три дня играем уже с «Амкаром», календарь очень плотный, футболисты не успевают отдыхать. Сейчас станет полегче в связи с вылетом из Лиги Европы, хотя это и не радостная новость, у команды всё-таки был шанс продолжить выступление в еврокубке, но так получилось.
Физические кондиции команды вполне неплохие. Однако играют без искорки, долго принимают мяч и медленно принимают решения. Это же футбол, ребята, нужно играть по-настоящему, чтобы самим было приятно. А так все выглядит, будто принуждают играть. Без всякого задора", — сказал Пономарёв.
ЦСКА располагается сейчас на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего третьим «Краснодара» на два балла.
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