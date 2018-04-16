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Забей гол вратарю сборной!
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Забей гол вратарю сборной! 

Чемпионат.com 34 минуты назад
В феврале этого года компания ООО «Мон’дэлис Русь» запустила масштабный проект «Кубок вкуса 2018». Серия акций во всероссийских торговых сетях даёт возможность футбольным болельщикам выиграть призы своей мечты — лично встретиться с игроками сборной страны.
11 апреля стартовал заключительный этап конкурса — акция в торговой сети «Магнит». С 11 апреля по 31 мая, приобретая продукты под брендами Alpen Gold, OREO, TUC, Dirol или Halls в магазинах сети, каждый участник акции получит шанс выиграть главный приз — возможность провести серию пенальти с вратарём сборной России и забить решающий гол! Призёры акции получат памятные призы — плазменные телевизоры, брендированные кружки и мячи.
Подробные правила «Кубка вкуса 2018» с описанием всех призов и сроков проведения акции можно найти на сайте http:// Промо2018.рф/.
Играйте и выигрывайте!
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