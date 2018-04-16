Забей гол вратарю сборной!

В феврале этого года компания ООО «Мон’дэлис Русь» запустила масштабный проект «Кубок вкуса 2018». Серия акций во всероссийских торговых сетях даёт возможность футбольным болельщикам выиграть призы своей мечты — лично встретиться с игроками сборной страны.

11 апреля стартовал заключительный этап конкурса — акция в торговой сети «Магнит» . С 11 апреля по 31 мая, приобретая продукты под брендами Alpen Gold, OREO, TUC, Dirol или Halls в магазинах сети, каждый участник акции получит шанс выиграть главный приз — возможность провести серию пенальти с вратарём сборной России и забить решающий гол! Призёры акции получат памятные призы — плазменные телевизоры, брендированные кружки и мячи.

Подробные правила «Кубка вкуса 2018» с описанием всех призов и сроков проведения акции можно найти на сайте http:// Промо2018.рф/.

Играйте и выигрывайте!