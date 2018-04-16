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Авдонченко: Егоров не ищет шнурки, как Будогосский, когда отмазывает Турбина
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Авдонченко: Егоров не ищет шнурки, как Будогосский, когда отмазывает Турбина 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Член судейского комитета РФС Наталья Авдонченко поделилась мнением о том, кто способен изменить ситуацию в российском судействе.
«Валентин Иванов — кандидат номер 1. У него был порядок и понятная стратегия. В нём есть стержень. Сейчас Иванов инструктор ФИФА, в России бывает редко, сильно загружен. Второе — я бы вернула Николая Левникова. Он уже закончил работать в Казахстане и сейчас свободен. Связка Левников-Иванов — идеальная. При них мы всё понимали. Вечером засыпая, мы знали, что завтра будет такая трактовка правил, которую они вкладывают в наши головы сегодня.
Александр Егоров? Сейчас были сборы по женскому судейству. Саша к нам приезжал с хорошей лекцией. Она была для команд РФПЛ, мы хотим идти в одном направлении с мужчинами. В ней, кстати, были видеоклипы с нарушениями, которые ККК оценил на желтую карточку, а это красная. Егоров не боится об этом говорить и мы придерживаемся того же мнения. Александр успешно работает с ФНЛ. Да, есть ошибки, их не исключишь. Но сбор у него прошёл на ура.
Его направление работы приносит куда меньше проблем, чем Будогосского. Это сильный человек, понятны его критерии — что белое, что чёрное. Он не виляет и если пенальти, так и говорит. Егоров не ищет шнурки, как Бутенко в программе «Свисток». Или тот же Будогосский. Особенно когда он отмазывает Турбина за провал в кубковом матче «СКА-Хабаровск» — «Шинник», — сказала Авдонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Полное интервью с Натальей Авдонченко читайте на «Чемпионате».
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