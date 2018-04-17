Ещё
Алия Мустафина: Чемпионат России будет для меня самым необычным и самым важным стартом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алия Мустафина: Чемпионат России будет для меня самым необычным и самым важным стартом 

Советский спорт 46 минут назад
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина рассказала об ожиданиях перед чемпионатом России в Казани.
Этот турнир станет первым для 23-летней гимнастки после возвращения в спорт из декрета.
«Нынешний чемпионат России для меня будет очень важным, — приводит «Р-Спорт» слова Мустафиной. — Не рискну ставить себе целей на этот чемпионат, так как не представляю, как поведет себя организм в стрессовой ситуации. После родов что-то должно измениться.
Этот чемпионат России будет для меня самым необычным, самым важным стартом. Единственный старт для меня, от которого сейчас тяжело чего-то ожидать».
Напомним, в июне 2017 года Мустафина стала мамой, а с 3 сентября возобновила тренировки.
Советский спорт: последние новости
Пашутин возглавил петербургский "Спартак" Дейли Блинд: Вероятно, я останусь в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне Василий Уткин: Новый логотип РФПЛ очень даже ничего
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение