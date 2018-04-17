Алия Мустафина: Чемпионат России будет для меня самым необычным и самым важным стартом

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина рассказала об ожиданиях перед чемпионатом России в Казани.

Этот турнир станет первым для 23-летней гимнастки после возвращения в спорт из декрета.

«Нынешний чемпионат России для меня будет очень важным, — приводит «Р-Спорт» слова Мустафиной. — Не рискну ставить себе целей на этот чемпионат, так как не представляю, как поведет себя организм в стрессовой ситуации. После родов что-то должно измениться.

Этот чемпионат России будет для меня самым необычным, самым важным стартом. Единственный старт для меня, от которого сейчас тяжело чего-то ожидать».

Напомним, в июне 2017 года Мустафина стала мамой, а с 3 сентября возобновила тренировки.