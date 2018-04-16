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Алия Мустафина: «Главная задача — быть в форме к чемпионату Европы»
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Алия Мустафина: «Главная задача — быть в форме к чемпионату Европы» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина отметила, что считает главной задачей сезона быть в форме на чемпионате Европы, который пройдет в августе в Глазго. Мустафина в сентябре вернулась к тренировкам после рождения дочери.
— Пришлось восстанавливать мышцы, а это не быстрый процесс. К примеру, на бревне я не потеряла баланс, но почти полностью ушла мышечная память. На то, чтобы ее восстановить, ушло несколько месяцев: в сентябре я начала тренироваться и только к декабрю почувствовала, что могу начать пробовать сложные элементы. Сейчас уже это все позади, но я все равно не тороплюсь. В моем возрасте все нужно делать грамотно, а не быстро. Главная задача — быть в форме к началу чемпионата Европы.
Первый старт в многоборье у меня будет на чемпионате России, но там я, во-первых, не планирую показывать максимальную сложность, а во-вторых, передо мной пока не стоит задача куда-то отбираться. Нужно просто вспомнить соревновательные навыки: как разминаться, как выступать, как себя вести. Очень хорошо, что у меня есть возможность выступить на этих соревнованиях, зная, что они ни к чему не обязывают.
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