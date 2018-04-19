Гимнастка Мустафина добилась первой победы после возвращения в спорт

Российская гимнастка Алия Мустафина стала чемпионкой национального чемпионата в женском командном турнире, сообщает ТАСС

Мустафина выступала за команду «Москва-1», в составе которой также участвовали Виктория Трыкина Дарья Спиридонова , Ульяна Перебиносова, Варвара Зубова и Ангелина Симкова. Гимнастки показали результат 218,228 балла.

Тройку лидеров замкнули гимнастки Седа Тутхалян , Ксения Артемова, Валентина Шохина, Виктория Газеева, Елизавета Кочеткова и Виктория Горбаткова, выступающие за команду «Москва-2» — 199,861 балла.

23-летняя Мустафина делала паузу в своей спортивной карьере из-за рождения ребенка. В сентября 2017 года она возобновила тренировки.