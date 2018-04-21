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Мустафина пропустит воскресный финал в вольных упражнениях на чемпионате России в Казани
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Мустафина пропустит воскресный финал в вольных упражнениях на чемпионате России в Казани 

ТАСС 1 час назад
Фото: Газета.Ru
КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина не выступит в финале вольных упражнений на чемпионате России по спортивной гимнастике, который завершится в воскресенье в Казани. Об этом сообщил журналистам старший тренер женской сборной России Евгений Гребенкин.
"Сама Алия очень хочет выступать дальше, но мы решили немного поберечь ее, — заметил Гребенкин. — Поэтому в финале вольных упражнений она выступать не будет. Очень вероятно, что она пропустит и финал на бревне. Спортсменка только в начале своего возвращения, и мы должны думать о будущем".
Тренер заметил, что в первоначальных планах было участие Мустафиной только в квалификации многоборья в четверг. «А сегодня она выступала же третий день, — подчеркнул Гребенкин. — Нам нужно ее поберечь».
В субботу Мустафина, вернувшаяся в спорт после рождения ребенка, заняла шестое место в упражнениях на брусьях. Днем ранее она показала четвертый результат в личном многоборье.
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