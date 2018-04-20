Мустафина считает, что выступление на чемпионате России подстегнет ее к дальнейшей работе

КАЗАНЬ, 20 апреля. / ТАСС /. Вернувшаяся в спорт после рождения ребенка двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина считает, что соревновательный опыт, полученный ей на чемпионате России в Казани, станет стимулом к дальнейшей работе. Об этом Мустафина сообщила журналистам.

"Я выступаю здесь для того, чтобы проверить себя и свой организм. В моем сегодняшнем состоянии очень важно выйти на старт и реагировать на стрессовые ситуации. Все это подстегнет меня для дальнейшей работы", — призналась Мустафина.

Мустафина значительно ухудшила для себя шансы побороться за медали после того, как упала при исполнении опорного прыжка, который был для нее первым снарядом.

"На самом деле ничего страшного не произошло. На других снарядах я могу выступить хорошо, а опорный я прыгаю второй день. Я шла на него шестой, поэтому немного замерзла. Получилось, что без разминки прыгала, а это пока непривычно", — заключила спортсменка.

Чемпионат России в Казани завершится 22 апреля.