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«Краснодар» поздравил с днем рождения Гранквиста
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«Краснодар» поздравил с днем рождения Гранквиста 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
«Краснодар» в Инстаграме поздравил капитана команды Андреаса Гранквиста с днем рождения. Сегодня шведскому защитнику исполняется 33 года.
— Руководство, тренерский штаб и сотрудники клуба от души поздравляют Гранквиста с днем рождения! — говорится в сообщении.
Напомним, швед выступает за «Краснодар» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за «быков» во всех турнирах 29 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач. По окончании сезона игрок перейдет в «Хельсингборг».
Сегодня день рождения у нашего капитана! Андреасу Гранквисту — 33! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Руководство, тренерский штаб и сотрудники клуба от души поздравляют Андреаса @granqvistandreas с днем рождения! 🎉👏🎉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Успехов во всем, кэп! 😉 #СДнемРождения #HappyBirthday #Гранквист #Granqvist
Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 15 Апр 2018 в 9:28 PDT
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