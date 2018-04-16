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THQ Nordic пропустит Е3 2018 по самой оригинальной причине
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THQ Nordic пропустит Е3 2018 по самой оригинальной причине 

Навигатор игрового мира 17 минут назад
Возродившая разорившийся, но когда-то весьма популярный бренд THQ Nordic пока делает все более или менее правильно. Возрождает интересные серии (Darksiders), анонсирует любопытные игры (Biomutant), купила Koch Media (Saints Row и Metro) и в целом снова привлекает общественное внимание к подзабытой трехбуквенной аббревиатуре.
Однако компания неожиданно объявила, что на грядущей Е3 ее не будет. А значит не будет и всех ее перспективных проектов с возможностью привлечь к ним совсем не лишнее дополнительное внимание. Но самое интересное в этом объявлении — причина, по которой THQ Nordic отказалась ехать в Америку. Потому что вместо Америки внимание издательства будет приковано к России. «С огромным сожалением мы в THQ Nordic вынуждены сообщить, что никак не можем пропустить даже единственного момента великого спортивного события — чемпионата мира по футболу. Поэтому мы останемся в наших венских пивных садах накачиваться любимым напитком и смотреть футбол. А также пару пресс-конференций по Twitch (Devolver, это мы о тебе)». Не худший из поводов пропустить Е3, на наш взгляд. Даже с учетом того, что мы, как болельщики российской сборной, ничего хорошего от мероприятия (мы о футболе, если что) не ждем.
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