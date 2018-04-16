Ещё
«Как назовем малышку?»: жителям Самары предложили выбрать имя для дочки козы-оракула
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как назовем малышку?»: жителям Самары предложили выбрать имя для дочки козы-оракула 

63.ru 10 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарском зоопарке объявили конкурс. Жителям предложили выбрать имя для новорожденной дочки козы Забияки, которая будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу.
— Для участия в конкурсе необходимо состоять в группе зоопарка и предложить имя для козочки. Варианты принимают до 29 апреля, — рассказали в Самарском зоопарке.
Некоторые самарцы уже озвучили свои идеи. Среди наиболее запоминающихся — Егоза, Чмулька, Задавака, Бутса, Мундиалина и Фифа.
Голосование за лучший вариант пройдет в группе с 30 апреля по 4 мая. Победителя, предложившего лучшее имя, ждет приз — билет на тестовый матч-открытие стадиона «Самара Арена» 6 мая.
Главный оракул ЧМ-2018 впервые стала мамой на прошлой неделе. Сама Забияка родилась здесь же — в Самарском зоопарке. Местная знаменитость проявляла свои таланты в различных арт-перформансах. Раньше она выступала под сценическим псевдонимом Эсмеральда и даже участвовала в балете.
В качестве предсказателя итогов матчей мундиаля Забияку выбрали жители Самары. Конкуренцию ей составляли еще шесть животных, среди которых были скунс и верблюд.
63.ru: последние новости
Испытают «Калининград»: «Крылья Советов» сразятся с «Балтикой» на новой арене ЧМ-2018 «Видимо, проспорила»: жительница Самары устроила эротические танцы прямо на улице Без руководства: хоккейный клуб «Лада» покинули генеральный и спортивный директора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
Смолов показал фото бутсы после предупреждения2
Разин оценил игру форвардов «Ак Барса» в плей-офф КХЛ
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение