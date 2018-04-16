Алия Мустафина: «Моя олимпийская программа на брусьях почти восстановлена» 

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сообщила, что ей почти удалось восстановить свою прежнюю программу на брусьях.
Гимнастка выиграла обе свои золотые олимпийские медали именно на этом снаряде, показав на Играх в Рио-де-Жанейро одну из самых сложных комбинаций в мире. Мустафина в сентябре вернулась к тренировкам после рождения дочери.
— Моя программа на брусьях требует идеальной физической формы, — цитирует Мустафину "РИА Новости". — Если ее нет, сразу перестает хватать выносливости: сложные элементы хоть и выглядят легко, но требуют большого количества сил. Чуть-чуть прибавился вес или просто устала — уже не выполнишь комбинацию целиком. Не так давно я сделала самый сложный из своих элементов, пусть отдельно, не в комбинации, но это показатель того, что программа почти восстановлена.