Алия Мустафина: «Моя олимпийская программа на брусьях почти восстановлена»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сообщила, что ей почти удалось восстановить свою прежнюю программу на брусьях.

Гимнастка выиграла обе свои золотые олимпийские медали именно на этом снаряде, показав на Играх в Рио-де-Жанейро одну из самых сложных комбинаций в мире. Мустафина в сентябре вернулась к тренировкам после рождения дочери.