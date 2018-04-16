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Алия Мустафина вернется в большой спорт в Казани
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Алия Мустафина вернется в большой спорт в Казани 

АиФ Казань 23 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Гимнастка Алия Мустафина вернется в большой спорт в Казани, сообщает пресс-служба Поволжской академии спорта и туризма.
18 апреля в Казани стартует чемпионат России по спортивной гимнастике. В мероприятии примут участие более 150 спортсменов из 40 регионов страны, среди которых серебряные призеры Олимпийских игр Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян, а также Ангелина Мельникова, выигравшая на недавно прошедшем этапе Кубка мира в многоборье у американки, и многократный призер ОИ Виктория Комова. Кроме того, возвращается в большой спорт Алия Мустафина, восстанавливающаяся сейчас после рождения ребенка.
«Старший тренер в одном из интервью сообщила, что брусья Алия уже «собрала», то есть мы сможем увидеть ее комбинацию во всей красе», — отметила мастер спорта Любовь Ботова.
Кроме того, в Казань вся олимпийская команда 2016 года: Давид Белявский, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович, Николай Куксенков — серебряные призеры Олимпийских Игр. Выступит Артур Далалоян, чемпион России прошлого года.
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