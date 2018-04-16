Алия Мустафина вернется в большой спорт в Казани

Гимнастка Алия Мустафина вернется в большой спорт в Казани, сообщает пресс-служба Поволжской академии спорта и туризма.

«Старший тренер в одном из интервью сообщила, что брусья Алия уже «собрала», то есть мы сможем увидеть ее комбинацию во всей красе», — отметила мастер спорта Любовь Ботова.