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В Ленобласти проснулись гадюки. Видео
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В Ленобласти проснулись гадюки. Видео 

Ivyborg.ru 1 час назад
Очевидцы сообщили ivbg.ru, что с приходом потеплений в Ленинградской области проснулись змеи, в том числе ядовитые — гадюки.
Один из наших читателей наткнулся на ядовитых змей в Выборгском районе, недалеко от поселка Торфяновка.
Видео: Евгений Волков
Яд гадюки опасен как для животных, так и для человека, особенно для пожилых людей и детей. Однако, змея не станет нападать без причины. Лучшее, что вы сможете сделать при встрече с ней, это просто остановиться и дождаться, когда она уползет, либо обойти ее стороной.
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