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Самые красивые болельщицы 26 тура чемпионата России
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Самые красивые болельщицы 26 тура чемпионата России 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Красотки на трибунах — главное украшение стадионов РФПЛ. Кстати, в этом туре у нас появилось еще две новых супер-арены — в Ростове и Нижнем Новгороде. Самых преданных болельщиц можно встретить и на выездах. В 26 туре спартаковцы, например, пробили массовый выезд на новенький стадион в Екатеринбурге. Но красно-белые потеряли очки, вновь отпустив «Локомотив» в отрыв. Если команда Семина победит в перенесенном матче «Ахмат», 8-очкового преимущества над ближайшим конкурентом будет уже явно достаточно для скорого чемпионства. Отложенные из-за проведения президентских выборов игры состоятся уже в ближайшую среду. Как и полуфиналы Кубка России.
Больше о 26 туре РФПЛ на Sport24:
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