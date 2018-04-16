Самые красивые болельщицы 26 тура чемпионата России

Красотки на трибунах — главное украшение стадионов РФПЛ. Кстати, в этом туре у нас появилось еще две новых супер-арены — в Ростове и Нижнем Новгороде. Самых преданных болельщиц можно встретить и на выездах. В 26 туре спартаковцы, например, пробили массовый выезд на новенький стадион в Екатеринбурге. Но красно-белые потеряли очки, вновь отпустив «Локомотив» в отрыв. Если команда Семина победит в перенесенном матче «Ахмат», 8-очкового преимущества над ближайшим конкурентом будет уже явно достаточно для скорого чемпионства. Отложенные из-за проведения президентских выборов игры состоятся уже в ближайшую среду. Как и полуфиналы Кубка России.

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