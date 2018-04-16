В Салехарде появились деньги «с птичками»

В Салехарде вошли в оборот купюры номиналом в 200 рублей. Журналист «Красного Севера» получив их в банке, протестировал специальное мобильное приложение, разработанное Гознаком. Оно популярно среди россиян, но отзывы неоднозначны. Одни ставят ему только плюсы, другие утверждают, что «помощник» ни на что не годен.

Как и в случае с купюрой достоинством в 2000 тысячи рублей, анимация оказалась зрелищной. Далее журналисты провели еще один эксперимент: подсунув приложению ксерокопию банкноты. О таком опыте и писали пользователи в интернете. Их утверждение подтвердилось, на копии анимация тоже появилась.

Однако для переживаний в незащищенности новых денег оснований нет. В Гознаке подчеркивают, появление трехмерной анимации на купюре не является этапом проверки банкнот! Она лишь помогает определить номинал и сторону банкноты. Основной этап начинается после нажатия на оранжевую кнопку «проверить». На сайте компании говорится, что нужно пройти все стадии и дождаться сообщения «Обнаружены признаки подлинности».

Напомним, что приложение Гознак представил общественности 18 января. Подчеркивалось, что оно не позволяет проверить весь комплекс защитных признаков банкнот и не заменяет собой контроль, который применяется в банкоматах, специализированных приборах и счетно-сортировочных машинах.