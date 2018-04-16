Ещё
В Салехарде появились деньги «с птичками»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Салехарде появились деньги «с птичками» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Салехарде вошли в оборот купюры номиналом в 200 рублей. Журналист «Красного Севера» получив их в банке, протестировал специальное мобильное приложение, разработанное Гознаком. Оно популярно среди россиян, но отзывы неоднозначны. Одни ставят ему только плюсы, другие утверждают, что «помощник» ни на что не годен.
Как и в случае с купюрой достоинством в 2000 тысячи рублей, анимация оказалась зрелищной. Далее журналисты провели еще один эксперимент: подсунув приложению ксерокопию банкноты. О таком опыте и писали пользователи в интернете. Их утверждение подтвердилось, на копии анимация тоже появилась.
Однако для переживаний в незащищенности новых денег оснований нет. В Гознаке подчеркивают, появление трехмерной анимации на купюре не является этапом проверки банкнот! Она лишь помогает определить номинал и сторону банкноты. Основной этап начинается после нажатия на оранжевую кнопку «проверить». На сайте компании говорится, что нужно пройти все стадии и дождаться сообщения «Обнаружены признаки подлинности».
Напомним, что приложение Гознак представил общественности 18 января. Подчеркивалось, что оно не позволяет проверить весь комплекс защитных признаков банкнот и не заменяет собой контроль, который применяется в банкоматах, специализированных приборах и счетно-сортировочных машинах.
Подробно о работе приложения можно узнать на сайте Гознака, а о признаках подлинности банкнот — на сайте Центробанка.
Красный Север: последние новости
Пуровчане прошли оленьими тропами и проползли по газопроводу Ямальские волонтёры отправятся на Парад Победы в Москву и Санкт-Петербург Ямальцы отличились на всероссийских соревнованиях по национальным видам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Смолов показал фото бутсы после предупреждения3
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым19
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение