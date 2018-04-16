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Калужские руины к ЧМ-2018 прикроют баннерами
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Калужские руины к ЧМ-2018 прикроют баннерами 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Пять превратившихся в руины домов на улицах Баумана и Салтыкова-Щедрина в Калуге к чемпионату мира по футболу прикроют баннерами. Сделано это будет в рамках поручения правительства РФ, согласно которому все территории, по которым будут проходить маршруты участников ЧМ-2018, должны быть благоустроены. Сделать это надо было до 19 февраля, но так как в этот срок города-участники ЧМ-2018 не уложились, срок был сдвинут на 29 апреля. Временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский 16 апреля на заседании правительства Калужской области попросил сдвинуть и этот срок. «Мы в феврале в рамках исполнения поручения такой баннер повесили. К сожалению, он пришел очень быстро в негодное состояние. Он был, в том числе, порезан, видимо, вандалами», — пояснил он, выразив опасение, что если баннеры повесить сейчас, до ЧМ-2018 они просто не доживут. К ЧМ-2018 в Калуге были построены две тренировочные базы для команд-участниц — на Тульском и Грабцевском шоссе. База на Грабцевском шоссе командами-участницами чемпионата востребована не была. На базе, построенной на тульском шоссе, будет тренироваться сборная Сенегала. Жить она будет в гостинице SK Royal Kaluga на Трамплинной улице.
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