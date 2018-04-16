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Сочи защитят от подтоплений гидрологическими постами
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Сочи защитят от подтоплений гидрологическими постами 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Такое поручение дала правительственная комиссия по предупреждению ЧС. Ход паводка будут контролировать дополнительные посты Росгидромета.
Меры безопасности усилят в Сочи, Калининграде, Волгограде, из-за того, что эти города находятся в непосредственной близости от крупных водоемов. Росгидромет, согласно поручению, должен подготовить пункты государственной наблюдательной сети и открыть временные гидрологические посты, где будут следить за состоянием морей, рек, озер.
Также проведут наземные и авиационные обследования водных объектов и дополнительные снегосъемки — специалисты измерят высоту покрова и его плотность, чтобы оценить потенциальный масштаб паводка.
По мнению экспертов, в городах, принимающих матчи мундиаля, проблем с подтоплениями не ожидается. Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что безопасность болельщиков находится в приоритете у руководства края, все вопросы в этом направлении отрабатываются на высочайшем уровне. Это подтверждают и международные специалисты в ходе посещения стадиона «Фишт», сообщает пресс-служба администрации края.
Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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