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В Сочи в дни матчей ЧМ-2018 пройдет фестиваль для болельщиков
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В Сочи в дни матчей ЧМ-2018 пройдет фестиваль для болельщиков 

АиФ — Юг 35 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Мероприятия будут проводиться на площади Южного Мола морского порта во все дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу. Фестиваль стартует 14 июня и продлится до 15 июля.
Жители и гости курорта смогут увидеть наиболее интересные и зрелищные матчи мундиаля на установленном для трансляций игр экране размером почти 100 кв.метров. Единовременно площадка мероприятия сможет принять порядка 10 тысяч болельщиков.
«Также во время фестиваля запланированы выступления более 70 ведущих мировых исполнителей различных музыкальных жанров, творческих коллективов края, в том числе знаменитого Кубанского казачьего хора, концерт которого состоится в день открытия ЧМ-2018», — сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
На празднике будут работать также развлекательные аттракционы для болельщиков с детьми: футбольный шумомер, интерактивный точный гол, робо-футбол, мега-настольный футбол, футбольный силомер, детский батут и другие площадки.
Как отметили в ведомстве, особое внимание при организации события будет уделено обеспечению безопасности. По периметру площадки фестиваля установят видеокамеры, передающие сигнал в городской ситуационный центр, а на площади организуют работу пункта безопасности. Также в обеспечении правопорядка будут задействованы сочинские казаки. На территории проведения мероприятия запланировано дежурство карет «скорой помощи» и работа пункта оказания медицинской помощи.
Возведение временной инфраструктуры площадки фестиваля болельщиков FIFA начнется в начале мая, полностью она будет готова к 14 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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