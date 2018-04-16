Казанцам выдадут спецпропуска в дни ЧМ-2018

Жителям домов, попавших в зону «последней мили», выдадут спецпропуска. Об этом сообщили на деловом понедельнике.

В «последнюю милю» входят улицы в районе «Казань-Арены»: Сибгата Хакима, Чистопольская, Ямашева и Адоратского. В дни чемпионата мира их перекроют. Полный список улиц станет известен позже.

7 мая на «Казань-Арене» пройдет тестовый матч перед ЧМ-2018. В связи с игрой с 17:00 по 22:00 около стадиона ограничат движение. В этот день власти испытают «последнюю милю».

Читайте также:

Казанцев ждут массовые перекрытия улиц.

Кубок мира привезут в Казань 17 мая