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Казанцам выдадут спецпропуска в дни ЧМ-2018
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Казанцам выдадут спецпропуска в дни ЧМ-2018 

Казанский Портал 1 час назад
Жителям домов, попавших в зону «последней мили», выдадут спецпропуска. Об этом сообщили на деловом понедельнике.
В «последнюю милю» входят улицы в районе «Казань-Арены»: Сибгата Хакима, Чистопольская, Ямашева и Адоратского. В дни чемпионата мира их перекроют. Полный список улиц станет известен позже.
7 мая на «Казань-Арене» пройдет тестовый матч перед ЧМ-2018. В связи с игрой с 17:00 по 22:00 около стадиона ограничат движение. В этот день власти испытают «последнюю милю».
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