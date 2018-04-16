На Красном проспекте встали троллейбусы

Днём 16 апреля в Новосибирске на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина остановились троллейбусы.

В диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС, сообщили, что на линии повреждён провод. «На устранение уйдет около 15 минут», — пояснили в диспетчерской.

По наблюдениям корреспондента НГС, троллейбусы двигаются по улице Советской, где находится резервная линия. По информации на сайте ЦУГАЭТа, около 13:40 на перекрёстке стояло пять троллейбусов.

В конце марта похожая ситуация сложилась на площади Маркса: тогда троллейбусы встали из-за обрыва проводов.