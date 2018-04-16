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На Красном проспекте встали троллейбусы
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На Красном проспекте встали троллейбусы 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 16 апреля в Новосибирске на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина остановились троллейбусы.
В диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС, сообщили, что на линии повреждён провод. «На устранение уйдет около 15 минут», — пояснили в диспетчерской.
По наблюдениям корреспондента НГС, троллейбусы двигаются по улице Советской, где находится резервная линия. По информации на сайте ЦУГАЭТа, около 13:40 на перекрёстке стояло пять троллейбусов.
В конце марта похожая ситуация сложилась на площади Маркса: тогда троллейбусы встали из-за обрыва проводов.
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