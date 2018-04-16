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Васкес: «Людей задевает то, что „Реал“ вышел в полуфинал в восьмой раз подряд»
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Васкес: «Людей задевает то, что „Реал“ вышел в полуфинал в восьмой раз подряд» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Реала" Лукас Васкес прокомментировал критику в адрес команды. По мнению молодого футболиста, его клубу просто завидуют.
"Людей задевает то, что мы вышли в полуфинал в восьмой раз подряд. Это вызывает у них зависть, и нам нужно научиться с этим жить. Многие радуются нашим неудачам.
Пенальти был чистый. Люди обращают слишком пристальное внимание на то, что уже произошло. Причем этот 11-метровый больше обсуждают в Испании, чем в Италии.
"Бавария" — один из сильнейших клубов Европы. Это будет фантастическое противостояние. За мюнхенцев играет Хамес, мой друг, но я надеюсь, что он не выйдет в финал", — сказал Васкес.
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