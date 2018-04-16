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Васкес заявил о зависти в сторону «Реала» из-за выхода в полуфинал ЛЧ
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Васкес заявил о зависти в сторону «Реала» из-за выхода в полуфинал ЛЧ 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Реала" Лукас Васкес рассказал о том, как люди реагируют на выход мадридского клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Людей задевает то, что мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд. Это вызывает у них зависть, но нам нужно научиться жить с этим. Многие люди радуются нашим неудачам", — сказал игрок.
Также Васкес выразил мнение о спорах касательно назначения пенальти в компенсированное время ответного матча «Реала» с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:3).
"В том моменте в матче с «Ювентусом» был пенальти, это не должно вызывать вопросов. Люди слишком много обращают внимание на то, что уже случилось. Этот пенальти больше обсуждают в Испании и Италии", — добавил он.
Ранее «Реал» обыграл «Малагу» и вернулся на третье место в чемпионате Испании.
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