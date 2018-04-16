Калининградская «Балтика» на выезде проиграла «Томску»

Калининградская команда после этого занимает 5-е место в турнирной таблице.

Первые минуты проходили при подавляющем территориальном преимуществе «Балтики». Но затем игра выровнялась, а почти сразу после перерыва томичи реализовали опасный момент и вышли вперед.

Началось все с ошибки Каленковича на правом фланге обороны. Тишкину пришлось фолить. После розыгрыша штрафного хозяевам удалось вколотить мяч в сетку ворот балтийцев.

Отметим, что в восьми выездных матчах с «Томью» балтийцы потерпели шесть поражений.