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Калининградская «Балтика» на выезде проиграла «Томску»
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Калининградская «Балтика» на выезде проиграла «Томску» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Калининградская команда после этого занимает 5-е место в турнирной таблице.
Первые минуты проходили при подавляющем территориальном преимуществе «Балтики». Но затем игра выровнялась, а почти сразу после перерыва томичи реализовали опасный момент и вышли вперед.
Началось все с ошибки Каленковича на правом фланге обороны. Тишкину пришлось фолить. После розыгрыша штрафного хозяевам удалось вколотить мяч в сетку ворот балтийцев.
Отметим, что в восьми выездных матчах с «Томью» балтийцы потерпели шесть поражений.
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