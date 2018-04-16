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Верратти: «Думаю, „ПСЖ“ выиграет ЛЧ, будем ли мы еще в команде или нет»
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Верратти: «Думаю, „ПСЖ“ выиграет ЛЧ, будем ли мы еще в команде или нет» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти выразил мнение, что команда по своему состоянию уже вплотную подошла к триумфу в Лиге чемпионов.
«Очень доволен решением, которое я принял, и сегодня я еще больше убежден, что это правильный выбор остаться в команде. Я действительно хочу остаться в «ПСЖ» и выиграть то, чего ждут все.
Когда дело доходит до «ПСЖ», то люди думают, что для нас все будет легко. Просто потому, что мы покупаем Неймара, а значит автоматически должны быть фаворитами Лиги чемпионов. Конечно, наличие таких игроков дает нам больше шансов на победу, но работа еще должна быть выполнена.
Думаю, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов в конце концов, будем ли мы еще в команде или нет. Это клуб, который подходит к этому достижению и уже довольно близок», — приводит слова футболиста Canal+.
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