Верратти: «Думаю, „ПСЖ“ выиграет ЛЧ, будем ли мы еще в команде или нет»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти выразил мнение, что команда по своему состоянию уже вплотную подошла к триумфу в Лиге чемпионов.

«Очень доволен решением, которое я принял, и сегодня я еще больше убежден, что это правильный выбор остаться в команде. Я действительно хочу остаться в «ПСЖ» и выиграть то, чего ждут все.

Когда дело доходит до «ПСЖ», то люди думают, что для нас все будет легко. Просто потому, что мы покупаем Неймара, а значит автоматически должны быть фаворитами Лиги чемпионов. Конечно, наличие таких игроков дает нам больше шансов на победу, но работа еще должна быть выполнена.

Думаю, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов в конце концов, будем ли мы еще в команде или нет. Это клуб, который подходит к этому достижению и уже довольно близок», — приводит слова футболиста Canal+.