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В Москве проснулись три медведя
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В Москве проснулись три медведя 

Мослента 1 час назад
В Московском зоопарке проснулись и вышли из берлоги три медведя. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы зоосада.
«Два гималайских медведя и один камчатский бурый наконец проснулись и сегодня впервые вышли в наружные вольеры. В общей сложности животные провели в спячке четыре с половиной месяца», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в этом году хищники ушли в берлогу достаточно поздно: в начале декабря, к этому времени другие обитатели зоопарка (например, сурки, сони и тушканчики) уже залегли в спячку.
«Мы стараемся, чтобы наши медведи выходили из спячки без какого-либо стресса, поэтому некоторое время проснувшиеся животные остаются во внутренних помещениях и только тогда, когда они полностью проснутся, мы выпускаем их во внешние вольеры», — добавил сотрудник зоопарка.
Зимой сотрудники зоосада ведут себя очень тихо рядом с животными, чтобы не разбудить их: медведи спят очень чутко. За время спячки животные теряют до 20 процентов своего веса, тратя накопленные за лето и осень запасы. Первое время медведям дают только растительную пищу, но в ближайшие дни животные получат более сытный корм и минеральные добавки.
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