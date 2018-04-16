Студия «Веселые коньки» приглашает кататься на роликах

В Воронцовском парке растаял снег и лед, появился чистый асфальт.

Оба катка, на которых так любили кататься юные гости парка, закрыты до следующей зимы. Но студия фигурного катания «Веселые коньки» пока не планирует расставаться со своими воспитанниками. С коньков ребята смогут перейти на ролики и позаниматься еще и в апреле и мае. Занятия на роликах начнутся с 19 апреля и будут проходить на волейбольной площадке в середине парка. На первое занятие стоит надеть резиновые сапоги — на подходе к площадке еще сыро. Юным спортсменам потребуется хорошая экипировка, включающая в себя полную защиту. Запись на занятия и ответы на все вопросы: +7 966 374-30-03.