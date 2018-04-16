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Джеймс Палотта: «Рома» не собирается продавать Алиссона"
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Джеймс Палотта: «Рома» не собирается продавать Алиссона" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Ромы» Джеймс Палотта заявил, что клуб ни за что не продаст вратаря Алиссона в летнее трансферное окно. Ранее СМИ сообщали об интересе к бразильскому голкиперу со стороны «ПСЖ», "Реала" и «Ливерпуля».
— Не понимаю, почему люди продолжают спрашивать меня о том, останется ли Алиссон нашим вратарем в следующем сезоне, — цитирует Express Палотту. — Мы не собираемся продавать его. Ни за что! Когда покупали его, знали, что он отличный голкипер. Мы не будем его продавать.
Напомним, Алиссон выступает за «Рому» с 2016 года. Контракт 25-летнего вратаря с римлянами рассчитан до лета 2021 года. По оценке transfermarkt.de, его стоимость составляет 45 миллионов евро.
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