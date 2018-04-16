Джеймс Палотта: «Рома» не собирается продавать Алиссона"

Президент «Ромы» Джеймс Палотта заявил, что клуб ни за что не продаст вратаря Алиссона в летнее трансферное окно. Ранее СМИ сообщали об интересе к бразильскому голкиперу со стороны «ПСЖ», "Реала" и «Ливерпуля».

— Не понимаю, почему люди продолжают спрашивать меня о том, останется ли Алиссон нашим вратарем в следующем сезоне, — цитирует Express Палотту. — Мы не собираемся продавать его. Ни за что! Когда покупали его, знали, что он отличный голкипер. Мы не будем его продавать.

Напомним, Алиссон выступает за «Рому» с 2016 года. Контракт 25-летнего вратаря с римлянами рассчитан до лета 2021 года. По оценке transfermarkt.de, его стоимость составляет 45 миллионов евро.