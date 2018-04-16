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В ботаническом саду ЧелГУ проснулись суслики
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В ботаническом саду ЧелГУ проснулись суслики 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Зверьки выглядят бодрыми и активными, радостно встречают весну. Сотрудники ботсада сумели заснять одного из них на видео и поделились им в сети. — Суслики проснулись. Значит, наступила весна! — написали авторы видео.
Напомним, что суслики поселились здесь несколько лет назад. Тогда семейство грызунов мигрировало в сад с набережной реки Миасс, где проходила стройка. Очень скоро животные расплодились и теперь популяция сусликов насчитывает несколько десятков. По сравнению с другими животными Челябинской области, суслики вышли из спячки позднее. Их опередили медведь-водитель грузовика из Троицка, сурки в Брединском районе, мишки и сурки челябинского зоопарка. Обращение к читателям Друзья, сообщайте нам свои новости и истории. Звоните на Viber +79226337117, пишите на почту: redaktor@hornews.com Подписывайтесь на нас в социальных сетях: vk.com instagram.com facebook.com ok.ru Telegram
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