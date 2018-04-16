События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 апреля 

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Песков: Власти держат под плотным вниманием ситуацию с падением акций компаний РФ

События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 апреля

Время в пути по мосту в Крым на легковом автомобиле составит 14-19 мин - Соколов