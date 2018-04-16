Сборная уральских военных впервые примет участие в Ночной хоккейной лиге

ТАСС , 16 апреля. Сборная команда Центрального военного округа (ЦВО) впервые примет участие в Кубке Большого Шлема Ночной хоккейной лиги, розыгрыш которого состоится в начале мая в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В состав команды входят 20 военнослужащих хоккеистов. В соответствии с правилами лиги, все они — любители, никогда профессионально не занимавшиеся хоккеем. Спортсмены приступили к интенсивным тренировкам в Ледовом дворце имени Харламова в Челябинской области", — сказали в пресс-службе.

На групповом этапе Кубка Большого Шлема сборной команде ЦВО предстоит встретиться с соперниками из Москвы, Воронежа и Кемеровской области.