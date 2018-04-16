В Красноярске обсудили реализацию комплекса ГТО в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства

В мероприятии принял участие 31 специалист из Норильска, Ачинска, Боготола, Железногорска, Дивногорска, Сосновоборска, ЗАТО п. Солнечный, Лесосибирска, Шарыпово, Сухобузимского, Каратузского, Канского, Большеулуйского, Емельяновского, Козульского, Абанского, Новоселовского, Балахтинского, Уярского, Пировского, Ермаковского, Ачинского, Ирбейского и Казачинского районов.

Концепцию развития ФСК в регионе представила начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края Юлия Таймулина:

— По итогам 2017 года в 59 муниципальных образованиях края действуют 405 клубов по месту жительства. Прослеживается увеличение численности: в 2016 году было 66739 занимающихся, а по итогам 2017-го — 95355. Основные задачи, которые сегодня стоят перед муниципалитетами, — создание материально-технической базы, необходимой для занятий физической культурой и спортом, создание многоуровневой и разновариативной системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства, кадровое обеспечение и создание клубной системы. Министерство спорта края готово продолжать поддерживать ФСК в виде субсидий на инвентарь и оборудование, а также путем оказания методической помощи — проведение семинаров, совещаний и конференций.

О нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность физкультурно-спортивных клубов, рассказал заместитель директора по спортивно-массовой работе МАУ «Центр спортивных клубов» Александр Каминский . Специалист рекомендовал всем руководителям ФСК по месту жительства создать положение о клубе, составлять план работы клуба на год, график работы спортивных инструкторов, правила поведения на спортивной площадке, вести списки занимающихся, журнал учета травматизма, график внутриклубного контроля и т.д. Кроме того, по итогам года для повышения мотивации в работе составляется рейтинг клубов МАУ «Центр спортивных клубов» и спортивных инструкторов, лучшие из которых награждаются сертификатами на приобретение спортивного инвентаря.

Затем своим опытом работы поделился директор физкультурно-спортивного клуба по месту жительства «Центр» поселка Емельяново Дмитрий Грищенко . Данное учреждение неоднократно становилось победителем и призером краевого смотра-конкурса на организацию лучшей физкультурно-спортивной работы. Клуб посещают 317 человек. Жители поселка занимаются скандинавской ходьбой, городошным спортом, подготовкой к выполнению нормативов ГТО, играют в хоккей с шайбой и ринк-бенди, мини-футбол, флорбол. В 2017 году сотрудники «Центра» провели 54 физкультурно-массовых мероприятия.

О физкультурно-оздоровительных мероприятиях, которые проводят для населения сотрудники ФОК «Стрела» в Лесосибирске, рассказал руководитель клуба Владимир Авдеев . Во время проведения крупных праздников в программу обязательно включают различные испытания комплекса ГТО — челночный бег, прыжки в длину, стрельба и т.д.

В заключение теоретической части семинара начальник отдела по внедрению комплекса ГТО Института Валентина Макогончук подчеркнула ведущую роль ФСК в подготовке населения к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

В практической части семинара слушатели посетили ФСК «Звездный», где познакомились с организацией деятельности учреждения. Учитель физической культуры гимназии №9 Ольга Прокопик во время мастер-класса продемонстрировала участникам семинара, как использовать скакалку для развития физических качеств у населения.

По итогам семинара слушатели получили информационные материалы в электронном виде и сертификаты.