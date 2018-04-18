В Красноярске обсудят популяризацию комплекса ГТО среди трудовых коллективов

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта приглашает на внебюджетный обучающий семинар «Эффективные форматы для привлечения интереса трудящегося населения к комплексу ГТО и занятиям физической культурой и спортом. Механизм выстраивания коммуникаций с руководством предприятия», который состоится 26 апреля.

В рамках семинара будут рассмотрены меры стимулирования работников государственных и коммерческих предприятий к выполнению нормативов ВФСК ГТО, эффективные форматы привлечения интереса трудящегося населения к занятиям спортом и физической культурой, представлен анализ работы центров тестирования Красноярского края по популяризации комплекса среди трудящихся, а также опыт успешной работы предприятий края по организации спортивных мероприятий.

В практической части семинара пройдет «мозговой штурм» с целью разработки различных моделей эффективного взаимодействия с работодателями.

К участию приглашаются специалисты муниципальных центров тестирования ГТО, сотрудники администраций муниципальных образований, курирующие вопросы физической культуры и спорта, заинтересованные специалисты предприятий.

Регистрация участников семинара состоится 26 апреля 2018 г. с 9.30. Начало в 10.00.

Стоимость обучения — 2000 рублей за одного слушателя. Заявки принимаются до 23 апреля (подробная информация по участию на сайте Института ipkfks.ru). Справки по тел. (391) 217-99-70 (отдел по внедрению ВФСК ГТО).