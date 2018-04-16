Дай пять: «Ростов-Арена» встретила первых гостей

Вчера на новом стадионе «Ростов-Арена» прошел первый тестовый матч команд «Ростов» и «СКА-Хабаровск». Это своеобразная тренировка для организаторов, волонтеров, спецслужб перед проведением игр Чемпионата мира по футболу.

Автобусы-шаттлы ждали болельщиков у площади Гагарина, Привокзальной площади и у старого аэропорта на проспекте Шолохова. Проезд в них был бесплатный. Использовались автобусы, работающие на маршрутах №3, 3а,7, 35, 35а и 65. Их можно было отследить через онлайн-навигацию.

К сожалению, предстоящий матч не влияет на поведение «бомбил» и некоторых нерадивых граждан: посадка в автобус-шаттл на площади Гагарина происходила через «кордон» припаркованных на остановке автомобилей.

Автобус, следующий с площади Гагарина, подвозит болельщиков к скверу рядом с главным входом в «Ростов-Арену». Чтобы перейти дорогу, нужно спуститься в новый подземный переход. Шаттлы, следующие от Привокзальной площади, высаживают пассажиров рядом со стадионом, а те, что отправлялись от старого аэропорта — у входа с восточной части «Ростов-Арены».

Везде стоят временные информационные стенды, показывающие места посадки в автобусы а также необходимые объекты

Самая душевная часть встречи — это, безусловно, волонтеры. Всего их работало 500 человек. Уже на подступах к стадиону они встречали болельщиков. Одни подбегали с огромной поролоновой рукой и речевкой «Дай пятеру волонтеру!», а другие через мегафоны рассказывали о том, куда направляться зрителям в зависимости от секторов купленных билетов.

Вокруг «Ростов-Арены» находится зона досмотра, аналогичная тем, что работают на крупных инфраструктурных объектах типа вокзалов и аэропортов. Посетители также ставят на ленту ручную кладь, а после этого проходят личный досмотр. Напомним, на стадион запрещено проносить оружие любого типа, пиротехнику, красящие вещества, приспособления для извлечения звуков, за исключением горнов и дудок, алкоголь, наркотики, еду, радиостанции и так далее.

После досмотра гостей стадиона встречает талисман ЧМ-2018, волк Забивака.

Сама «Ростов-Арена» поражает воображение как масштабами, так и самой организацией. Безусловно, сооружений такого порядка ранее в городе не было. Напомним, что стадион представляет из себя сооружение овальной формы, а очертания арены — волны. Он может вместить 45 тыс. зрителей, однако на время первого тестового матча продавалось только 13 тыс. билетов, на игру с «Тосно» 29 апреля будет 25 тыс. зрителей, а 13 мая состоится своеобразная генеральная репетиция — матч с «Уралом» смогут посмотреть 45 тыс. человек. Численность увеличивается постепенно по рекомендации FIFA, чтобы отточить все шероховатости в организации. Напомним, вместимость старого стадиона «Олимп-2» составляет 15 тыс. зрителей. Стоимость «Ростов-Арены» составила 19,8 млрд руб, его содержание обойдется в 309 млн рублей в год.

Первая тестовая игра завершилась победой ФК «Ростов». Со счетом 2:0 желто-синие обыграли «СКА-Хабаровск». После матча болельщиков развозили те же шаттлы, их работа оставила несколько вопросов (в частности, один из выходов, ведущий к автобусам был закрыт и зрителям приходилось обходить стадион с трех сторон, а место посадки в шаттлы в направлении вокзала изменилось), однако, судя по всему, для того и нужны такие репетиции в виде тестовых матчей перед ЧМ-2018, чтобы отточить всю организацию и быть готовым к приему иностранных болельщиков во всеоружии.

Михаил Кругликов