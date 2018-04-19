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Анзор Кавазашвили: Логотипы сколько угодно можно рисовать, мне нужно содержание
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Анзор Кавазашвили: Логотипы сколько угодно можно рисовать, мне нужно содержание 

Советский спорт 47 минут назад
Фото: Советский спорт
— Логотипы сколько угодно можно рисовать, придумывать и показывать. Мне нужно содержание: мне нужно, чтобы выстроили долгосрочную систему подготовки и воспитания российских футболистов, мне нужно, чтобы искали и находили долгосрочное финансирование профессиональных футбольных клубов за счет спонсоров.
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Государство должно давать спонсорам льготы. Название профессиональный футбольный клуб подразумевает, что это коммерческая структура, которая занимается развитием футбола через зарабатывание денег. А государство уже давно передало весь футбол и спортивные дела общественным объединениям в лице федераций по тем или иным видам спорта, — передает слова Кавазашвили Euro-Football.Ru.
Ранее был представлен рабочий вариант нового логотипа Российской футбольной премьер-лиги, который будет использоваться организацией начиная с сезона-2018/19.
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