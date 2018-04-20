Футбольный агент Селюк раскритиковал новый логотип РФПЛ

"Процитирую Жванецкого: «Мысли пришли в голову, но никак не могут найти мозги». Видимо, агентство, создававшее этот логотип, очень далеко от футбола.

Заняться больше нечем — только придумывать логотип. Взяли бы тогда колобка! Отобразили бы, что футболисты и работники РФПЛ, кроме книжки «Колобок», вряд ли что-то в своей жизни читали", — написал Селюк в своем телеграме.

Ранее РФПЛ презентовала рабочую версию нового логотипа лиги.