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Футбольный агент Селюк раскритиковал новый логотип РФПЛ
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Футбольный агент Селюк раскритиковал новый логотип РФПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о новом логотипе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), передает "Советский спорт".
"Процитирую Жванецкого: «Мысли пришли в голову, но никак не могут найти мозги». Видимо, агентство, создававшее этот логотип, очень далеко от футбола.
Заняться больше нечем — только придумывать логотип. Взяли бы тогда колобка! Отобразили бы, что футболисты и работники РФПЛ, кроме книжки «Колобок», вряд ли что-то в своей жизни читали", — написал Селюк в своем телеграме.
Ранее РФПЛ презентовала рабочую версию нового логотипа лиги.
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