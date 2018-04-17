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Президент РФПЛ Прядкин: есть желание возродить Кубок лиги
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Президент РФПЛ Прядкин: есть желание возродить Кубок лиги 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин поделился с журналистами ближайшими планами организации. В частности президент РФПЛ отметил, что в недрах его ведомства с подачи сильнейших клубов родилась идея возродить Кубок лиги, который был разыгран один раз в 2003 году.
"Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как "Зенит", ЦСКА, «Краснодар», — цитирует Прядкина ТАСС. — Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир".
По словам главы РФПЛ, организация рассматривает возможность проведения Кубка лиги в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов: «Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру».
В 2003 году РФПЛ провела Кубок премьер-лиги. Турнир, в котором приняли участие все 16 клубов лиги, проходил в формате на выбывание, победителем стал питерский «Зенит». В дальнейшем турнир не проводился, считалось, что он сильно уплотняет календарь. Напомним, что во времена СССР в течение пяти сезонов был разыгран аналог Кубка лиги — Кубок федерации футбола.
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