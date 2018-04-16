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Разработан новый логотип для Российской футбольной премьер-лиги
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Разработан новый логотип для Российской футбольной премьер-лиги 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) презентовала рабочую версию нового логотипа лиги. Об этом сообщает ТАСС.
"Студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами. Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем, которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе", — говорится в сообщении студии.
Ранее капитан московского "Спартака" и полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил готовность «Екатеринбург-Арены» к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года.
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