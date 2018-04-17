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РФПЛ: окончательное решение по логотипу лиги утверждает общее собрание
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РФПЛ: окончательное решение по логотипу лиги утверждает общее собрание 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев поделился мыслями о новом логотипе чемпионата России, разработанном студией Артемия Лебедева.
«У нас есть рабочая группа, занимающаяся разработкой логотипа. Мы заявили о сотрудничестве со студией Лебедева. Мы начнём новый сезон с новой айдентикой: новый логотип и фирменный стиль. Следующий сезон РФПЛ точно начнёт с новым логотипом. Мы бы не хотели утверждать, что именно этот логотип будет в следующем сезона, но в общем концепция такая. Мы не предполагали, что это лого появится сейчас в общем доступе, но идёт большое обсуждение и много хороших отзывов. Мы удовлетворены количеством хороших реакций. Будет лишь доработка деталей. Окончательное решение по символике утверждает общее собрание», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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