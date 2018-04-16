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РФПЛ представила новый логотип
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РФПЛ представила новый логотип 

Rambler News Service 44 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская футбольная премьер-лига представила новый логотип организации, сообщает пресс-служба РФПЛ.
В качестве нового логотипа выбрана голова медведя.
Логотип разработан студией Артемия Лебедева.
12 апреля директор по развитию РФПЛ Евгений Савин рассказал RNS, что лига намерена представить новый логотип в течение месяца.
Савин отказался раскрыть финансовую сторону соглашения, подчеркнув, что сумма соглашения является небольшой.
«Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», — отметил он.
В тот же день газета «Спорт-Экспресс» опубликовала несколько вариантов новой эмблемы, среди которой был и вариант с медведем.
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