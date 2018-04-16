РФПЛ представила новый логотип

Российская футбольная премьер-лига представила новый логотип организации, сообщает пресс-служба РФПЛ.

В качестве нового логотипа выбрана голова медведя.

12 апреля директор по развитию РФПЛ Евгений Савин рассказал RNS, что лига намерена представить новый логотип в течение месяца.

Савин отказался раскрыть финансовую сторону соглашения, подчеркнув, что сумма соглашения является небольшой.

«Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», — отметил он.

В тот же день газета «Спорт-Экспресс» опубликовала несколько вариантов новой эмблемы, среди которой был и вариант с медведем.