РФПЛ: рады, что люди неравнодушно отнеслись к новому логотипу лиги

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов рассказал о разработке логотипа для лиги, а также поделился мнением по поводу реакции болельщиков на новый визуальный образ. В понедельник, 16 апреля, РФПЛ объявила о сотрудничестве со студией Артемия Лебедева , которая разработала концепцию нового логотипа лиги.

«В основу брифа для разработки визуальных элементов легла стратегия бренда. Цель — визуальным языком выразить задачи, поставленные на стратегическом уровне: стать моложе, интуитивнее, понятнее, ориентированными на людей и погружёнными в контекст индустрии зрелищ и развлечений. Мы как продукт находимся в конкурентной среде, а у индустрии зрелищ широкий диапазон, начиная с кинотеатров и заканчивая другими видами спорта. Суть — стремление спортивного соревнования стать зрелищным продуктом.

Логотип с медведем — концепция, которая была выбрана рабочей группой в качестве победителя. Он может ещё дорабатываться и дополняться, чем мы, собственно, и занимаемся. Не хотелось бы упрощать до деталей — мы хотим получить уникальный, узнаваемый логотип. К нему предъявляются требования — быть понятным, символичным и гармонично существующим в среде коммуникаций. Он должен быть применим к лицензионным программам, в коммерческой сфере.