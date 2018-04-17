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РФПЛ: рады, что люди неравнодушно отнеслись к новому логотипу лиги
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РФПЛ: рады, что люди неравнодушно отнеслись к новому логотипу лиги 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов рассказал о разработке логотипа для лиги, а также поделился мнением по поводу реакции болельщиков на новый визуальный образ. В понедельник, 16 апреля, РФПЛ объявила о сотрудничестве со студией Артемия Лебедева, которая разработала концепцию нового логотипа лиги.
«В основу брифа для разработки визуальных элементов легла стратегия бренда. Цель — визуальным языком выразить задачи, поставленные на стратегическом уровне: стать моложе, интуитивнее, понятнее, ориентированными на людей и погружёнными в контекст индустрии зрелищ и развлечений. Мы как продукт находимся в конкурентной среде, а у индустрии зрелищ широкий диапазон, начиная с кинотеатров и заканчивая другими видами спорта. Суть — стремление спортивного соревнования стать зрелищным продуктом.
Логотип с медведем — концепция, которая была выбрана рабочей группой в качестве победителя. Он может ещё дорабатываться и дополняться, чем мы, собственно, и занимаемся. Не хотелось бы упрощать до деталей — мы хотим получить уникальный, узнаваемый логотип. К нему предъявляются требования — быть понятным, символичным и гармонично существующим в среде коммуникаций. Он должен быть применим к лицензионным программам, в коммерческой сфере.
Любой символ имеет для каждого человека некое субъективное значение. Мы рады, что люди неравнодушно отнеслись к логотипу. Нет равнодушных — есть и восторженные возгласы, и критические. Лучшего результата вряд ли стоило ожидать, потому что есть впечатления, эмоции. Мы видим, что ребрендинг лиги ожидался и болельщиками в том числе», — сказал Суворов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
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