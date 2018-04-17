РФПЛ рассказывает о ребрендинге и новом логотипе

Рассказываем, как, зачем и почему лига проводит ребрендинг.

16 апреля РФПЛ объявила о сотрудничестве со Студией Артемия Лебедева , которая разработала новый логотип лиги. О том, как появилась идея провести ребрендинг, как проходил конкурс и почему в качестве итого варианта был выбран медведь, рассказал коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов

1. Почему РФПЛ начала ребрендинг?

Лига и клубы давно озаботились этим вопросом. В 2016 году, ещё при запуске стратегии-2020, одним из её положений была разработка нового бренда и создание департамента маркетинга в лиге. С тех пор зад задача последовательно реализовывалась. Внутри лиги была создана рабочая группа, куда вошли представители правления и исполнительного аппарата РФПЛ. В ней представлены все московские клубы, а также «Краснодар» и «Зенит» . Это так называемая рабочая группа по ребрендингу, первыми этапами работы которой были комплексные исследования и разработка стратегии бренда. После этого приступили к разработке всех визуальных элементов и фирменного стиля.

2. Почему выбор пал на студию Артемия Лебедева?

Лига приглашала ведущие международные и российские брендинговые агентства. Разослала всем единый бриф, обозначила условия участия, назначила сроки презентаций. Никаких ракетных технологий, обычный процесс. Каждое агентство презентовало свою концепцию. По результатам конкурсных заданий рабочая группа отбирала работы. В конечном итоге пришли к наиболее привлекательному варианту.

Цель — визуальным языком выразить задачи, поставленные на стратегическом уровне: стать моложе, интуитивнее, понятнее, ориентированными на людей и погружёнными в контекст индустрии зрелищ и развлечений. Суть — стремление спортивного соревнования стать зрелищным продуктом.

3. Почему был выбран медведь?

Работы были представлены на уровне концепции, а не вариантов. Лига исходила из того, у какой из концепций есть дальнейшие шаги к развитию — насколько она понятна и производит впечатление.

На этапе разработки стратегии бренда был проведён ряд исследований — опрошена широкая аудитория, проведены фокус-группы. Людям задавался вопрос о восприятии нынешнего бренда, о том, что хорошо, что плохо. Всё это легло в основу дальнейших действий.

Одной из предпосылок было то, что бренд лиги должен быть более потребительским, нежели административным. Существовало противоречие в том, что был отдельный «бренд лиги» и «бренд чемпионата». Чемпионат — с титульным спонсорством, а лига — как организация. Было принято решение объединить их в один более понятный потребительский бренд, более динамичный.

Главное требование к логотипу — быть понятным, символичным и гармонично существующим в среде коммуникаций. Он должен быть применим к лицензионным программам, в коммерческой сфере.

4. Это окончательный вариант логотипа?

Это концепция, которая была выбрана рабочей группой в качестве победителя. Он может ещё дорабатываться и дополняться, чем лига, собственно, и занимается.

Думаю, что в течение месяца вопрос с презентацией окончательного варианта будет закрыт. В начале — середине мая лига хочет представить готовое решение.

5. Сколько было потрачено на разработку логотипа?

Это конфиденциальная информация. Цена студии, которая победила, была в рамках имеющегося коридора предложений — не выходила за горизонты. По цене это выгодно, а с точки зрения абсолютных цифр — не космос.